Andreazzoli eccellenza da oltre 60 anni

Ha oltre 60 anni di storia la concessionaria ‘F.lli Andreazzoli’ che partecipa al “Progetto Eccellenze Italiane” promosso da Mazda Italia e patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Massa. L’obiettivo è celebrare e valorizzare le eccellenze locali italiane, coniugando innovazione tecnologica e tradizione artigianale. Mazda Italia ha coinvolto le sue concessionarie in tutto il territorio nazionale, invitandole a collaborare con artisti e artigiani locali per creare opere che rappresentino l’incontro tra il design giapponese e il patrimonio culturale italiano. Ogni concessionaria Mazda seleziona un’eccellenza artigianale o artistica del proprio territorio, realizzando manufatti unici che saranno poi presentati in un Expo nazionale. La ‘F.lli Andreazzoli’ ha scelto di collaborare con il maestro scultore Michele Monfroni (nella foto), noto per la sua capacità di esprimere l’essenza della tradizione artistica locale. L’artista realizzerà una scultura che rappresenterà l’unione tra le culture italiana e giapponese, utilizzando il marmo di Carrara, simbolo iconico di eccellenza artigianale locale e mondiale. L’opera sarà presentata durante un evento locale verso fine novembre, per coinvolgere la comunità ed evidenziare il legame tra i valori del marchio Mazda e il patrimonio culturale del territorio. Infine, la scultura parteciperà all’Expo Nazionale organizzato da Mazda Italia, dove verranno premiate le migliori opere realizzate dalle eccellenze italiane. Sarà un’occasione per promuovere la qualità e la tradizione dell’artigianato locale. ‘F.lli Andreazzoli’ ringrazia il presidente della Provincia Lorenzetti e il sindaco di Massa, Francesco Persiani, per il prezioso supporto al progetto.