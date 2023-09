Andrea Mosti, Primo Apuano nella Top Five del Mister Olympia Masters

Il primo apuano in assoluto ad arrivare nella top five del Mister Olympia Masters categoria ‘Men’s Physique’ riservata ai masters appunto, ossia dai 40 anni in su, organizzata dalla prestigiosa federazione Americana la Ifbb Pro League. Massese, classe 1982, è il primo professionista nella storia del Bodybuilding italiano Cat. Men’s Physique ad ottenere questo prestigioso risultato: un’impresa da incorniciare quella di Andrea Mosti, che alla fine di agosto ha partecipato alle finali del Mister Olympia Masters che si sono svolte a Cluj-Napoca in Romania (per seguirlo su Instagram andrea_mosti_ifbb_pro).

"E’ come essere arrivato fra i primi cinque alle olimpiadi di questo sport – sottolinea con orgoglio Mosti – sei fra i migliori al mondo, oltre non c’è nulla. Ero l’unico europeo rimasto nella categoria Masters, il resto erano tutti americani tranne un malese e altri 2 brasiliani". Un risultato prestigioso che garantisce al nostro concittadino di qualificarsi in automatico per il Mister Olympia nella categoria Masters che si svolgeranno il prossimo anno "senza dover fare altre selezioni o ricevere degli inviti speciali" sottolinea, tracciando già quelle che sono le prerogative di allenamento per la nuova sfida: "Sono pronto a prepararmi per fare un risultato ancora migliore, anche se difficile. Sin da quest’anno stiamo lavorando per ottenere più larghezza nel back, dettagli di spessore nella schiena: è questo particolare a non avermi permesso di andare oltre il quinto posto ed è da qui che partirò con la nuova preparazione".

Un lavoro di costante allenamento e perfezionamento che Andrea Mosti porta avanti anche grazie al supporto del suo coach Cristiano Cantoni: "Sono 6 anni che collaboriamo. Ci siamo conosciuti nel 2018 e abbiamo iniziato un percorso step by step migliorando di volta in volta i punti carenti, soprattutto la parte della schiena e la qualità muscolare, facendo sì di raggiungere gara dopo gara questa meritata convocazione, la chiamata a Mister Olympia Masters: a lui devo tanto per l’esperienza e la dedizione, la professionalità messa in un percorso. A oggi ci dobbiamo ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti pronti ad arrivare a una condizione e a uno shape migliore in questo 2024. Ci serve un ‘Andrea 3.0’ all’edizione Mister Olympia Masters 2024". Una passione, di certo, quella di Mosti che in passato lo ha portato a conoscere anche Arnold Schwarzenegger al debutto da professionista all’Arnold Classic Europe, dove ha ottenuto il primo podio ed ha avuto l’onore di poter fare una foto proprio con il celebre attore hollywoodiano. Passione questa che sin da subito è diventata anche un lavoro e che nel corso del tempo gli ha dato anche tante soddisfazioni come la copertina di diverse riviste come For Men, Cultura Fisica, un magazine di fitness francese e altri speciali pure in Singapore così da diventare conosciuto oltre i confini nazionali in Europa e in America.

Inoltre è diventato anche imprenditore: "4 anni fa ho creato il mio Team Am-Aesthetics con sede a Massa nel Team possiamo trovare personal trainer, biologi nutrizionisti, mental coach e medici chirurghi estetici, e da gennaio di quest’anno siamo arrivati anche a Milano iniziando una bellissima collaborazione con la Palestara 7CityClub situata proprio in centro zona Duomo dove potrete avere lo stesso Team a vostra disposizione perché come dico sempre è la professionalità fare la differenza!".