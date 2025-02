Ancora un furto in un bar. Sfondano la saracinesca poi devastano il locale

Furto con scasso al Bar La Lanterna in Via Nazionale di Porta Parma a Pontremoli. Sabato notte dopo aver forzato una saracinesca e la porta di ingresso del locale i ladri si sono impossessati della cassa anche se il denaro era già stato ritirato dal titolare al momento della chiusura. Così i delinquenti hanno sfogato la rabbia con atti vandalici sulle attrezzature del locale, provocando ingenti danni. I residenti nelle case vicine non si sono accorti di nulla. Il Bar La Lanterna aveva già subito un’incursione ladresca tempo fa ed è possibile che i malintenzionati siano gli stessi. I ladri tornano spesso dove già hanno operato perché hanno già misurato il livello di sicurezza del luogo e hanno un bersaglio più facile. Proseguono così senza sosta i furti e il 2025 si annuncia già come un anno da statistiche negative. In Lunigiana ormai l’assalto è pressoché quotidiano, ci sono bande organizzate che studiano gli obiettivi, scelgono l’appartamento giusto sfidando anche i sistemi di allarme.

Le visite indesiderate dei soliti ignoti vengono scoperte solo quando i proprietari rientrano nelle abitazioni. In genere il risultato è sempre lo stesso: appartamento a soqquadro, mobili e armadi svuotati, la casa trasformata in un campo di battaglia. Non sono ancora noti i dati statistici, ma il tema dei colpi in appartamento è stato al centro di più di una riunione operativa delle forse dell’ordine nelle scorse settimane. Anche perché quello dei furti in casa è considerato da sempre uno dei reati più invasivi che tocca da vicino le vite delle famiglie per tutto ciò che la violazione della dimora porta con sé anche a livello emotivo. Sui social qualcuno ha anche postato le fotografie dell’appartamento dopo la visita dei ladri con i cumuli di macerie lasciati sui pavimenti. La gente chiede più sicurezza e attività di controllo.

Il prefetto Guido Aprea ha convocato giovedì alle 10.30 a Fivizzano il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si parlerà dei furti nelle case, spesso abitate da anziani, e delle azioni investigative da attuare per evitare episodi criminosi.

