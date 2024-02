Ancora criticità nei cimiteri di Forno e Canevara: "Da tempo chiediamo interventi ma nessuno fa nulla"

Disagi nei cimiteri montani: a Canevara una persona è caduta sulla scala che porta ai loculi della parte inferiore, più volte segnalata per la ripidità e la mancanza di corrimano protettivo. Per fortuna nulla di grave, ma residenti e associazioni montane tornano a chiedere interventi per evitare disagi e conseguenze più drammatiche. A Forno non va meglio: da anni sono presenti segnali di cedimento della struttura dei loculi al piano superiore e le infiltrazioni d’acqua hanno visibilmente danneggiato il sacrario dei caduti del 13 giugno 1944. "Non si può aspettare che ceda anche quella parte di cimitero così come è già successo per i due campi lato fiume". Altro problema segnalato più volte è il non funzionamento, da un anno, delle luci votive nel campo superiore. E altri cimiteri, tra cui Casania e Casette, meritano di essere inseriti nell’agenda delle opere di manutenzione.