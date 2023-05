Ambulatorio e farmacia isolati "Telefoni out, pazienti in difficoltà"

Ancora una volta, nella parte bassa di Soliera, le utenze telefoniche restano mute, impedendo di fatto la comunicazione sia in entrata che in uscita. "Una cosa incredibile, bastano due gocce di pioggia - spiega il dottor Settimo Donati medico di famiglia con il proprio ambulatorio nella zona - e la comunicazione telefonica va in tilt e di conseguenza anche internet sparisce, con il risultato che non posso espletare il mio lavoro".

Dallo scorso anno, il dottor Donati, essendo andato in pensione per raggiunti limiti d’età il dottor Alberti, vista la cronica mancanza di medici di base si è visto aggiungere ai propri anche una parte dei pazienti del collega, tanto da averne ormai oltre 1.800. "Ho contattato ovviamente la Tim - spiega Donati - mi hanno detto che provvederanno. Però, ci sono centinaia di anziani, malati, persone che hanno determinate patologie e che devono comunicare necessariamente con me, disperate in quanto io non posso rispondere al telefono. Molti sono soli, non hanno mezzi per spostarsi e la maggior parte vive in piccole frazioni di campagna dove peraltro i telefoni cellulari non hanno segnale. Oltretutto,mancando internet - afferma il medico - non posso mandare via le ricette per i medicinali, né altra necessaria e importante documentazione".

"Nella identica situazione si trova la dottoressa Garau, la titolare della omonima Farmacia che sta dall’altro lato della strada dove si trova il mio ambulatorio. Anche lei e i suoi collaboratori si trovano in serissime difficoltà a causa di questo grave disservizio. Vorrei dire ai miei pazienti che purtroppo loro non riescono a mettersi in contatto con me, non possono sentirmi al telefono in quanto semplicemente la linea non funziona. Qui in ambulatorio a Soliera e nella vicina Farmacia i telefoni non vanno: siamo isolati. Mi dispiace terribilmente, perché so che a volte è sufficiente che io risponda a qualche anziano che magari vive solo, per tranquilizzarlo e renderlo felice e sicuro per diverso tempo. Spero che questo persistente disservizio termini al più presto: qui è in gioco – conclude il dottor Donati – l’assistenza medica e la salute delle persone e non ci si può scherzare sopra…". Un disservizio da risolvere al più presto, una contingente situazione che sta creando gravi disagi a troppe persone.

Roberto Oligeri