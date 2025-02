"Ambulanti e assenze: parametri uniformi"

Chiede parametri uniformi per la gestione delle assenze per motivi di salute degli ambulanti il consigliere Pd Giacomo Bugliani in un’interrogazione alla giunta regionale sui criteri di assegnazione dei posteggi. "Il commercio su aree pubbliche rappresenta un settore storicamente importante per il tessuto economico di Massa Carrara, caratterizzato dalla presenza di micro e piccole imprese che operano nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati – spiega – . Per questi operatori, la possibilità di mantenere il proprio posteggio è fondamentale e si basa sui criteri stabiliti dalla normativa vigente, che prevede il conteggio delle presenze come elemento prioritario per la formazione delle graduatorie di assegnazione delle concessioni". Bugliani sottolinea che oggi non esiste "una disciplina uniforme che regoli la rilevanza delle assenze per cause di forza maggiore, comprese quelle per motivi di salute debitamente documentati".

Nell’interrogazione alla giunta regionale chiede dunque quali soluzioni possano essere adottate "per evitare che gli operatori del commercio su aree pubbliche subiscano penalizzazioni in caso di oggettiva impossibilità a svolgere l’attività, come per motivi di salute debitamente documentati, contemperando l’esigenza di tutela del settore con la necessità di garantire continuità lavorativa agli operatori interessati". Un problema, tra altri, sollevato nei giorni scorsi dagli ambulanti apuani. Secondo il consigliere, l’introduzione di criteri uniformi offrirebbe "maggiori garanzie agli operatori del commercio su aree pubbliche e renderebbe più omogenea la disciplina sull’assegnazione dei posteggi, assicurando che le procedure tengano conto di situazioni di oggettiva impossibilità lavorativa non dipendenti dalla volontà degli operatori". Bugliani sostiene sia indispensabile trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela del commercio su aree pubbliche e della continuità lavorativa agli operatori del settore.