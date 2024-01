Ambitour, tappa fivizzanese per gli operatori

Il team dell’Ambito turistico Lunigiana continua senza sosta nel suo lavoro e conclude una bellissima giornata, quella di lunedì nel fivizzanese, con nuovi grandi risultati.

Sono stati, infatti, ben 63 gli operatori turistici – provenienti da più ambiti toscani, vicini e lontani – che hanno colto l’opportunità di visitare, e quindi scoprire, il tesoro di Lunigiana fatto di bellezze storiche, artistiche, naturali e specialità gastronomiche. Ambitour è, in sintesi, una visita approfondita da parte degli operatori turistici e delle amministratori comunali alle eccellenze storico artistiche e ambientali della Lunigiana in ottica di promozione turistica.

Il tour, sostenuto anche da Anci Toscana e Sistema Toscana, è fondamentale per fare sí che la promozione del territorio avvenga in maniera completa e consapevole e finalizzata quindi a restituire i migliori risultati possibili nel settore turismo. L’obiettivo di evidenziare le connessioni, lo scambio di buone pratiche e la collaborazione tra Comuni e Ambiti attraverso la conoscenza del territorio, in un settore sempre più competitivo e a livello globale come è quello di viaggi e turismo. Si rafforza così la destinazione turistica della Toscana dall’interno, perchè tutti gli attori si sentano parte di un unico progetto, come partner attivi e non come concorrenti.