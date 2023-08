'Altrove: out of border' Artisti del '900 in mostra a Marina di Massa da stasera a Villa Cuturi

Si inaugura stasera, alle 19, a Villa Cuturi, ’Altrove: out of border’, l’evento espositivo a cura dell’Associazione Zonder Art col patrocinio del Comune e dell’Acqua San Carlo. In mostra opere di artisti del ‘900 (svizzeri, italo svizzeri & friends) per un progetto creato dall’architetto e artista massese Pier Luigi Zonder Mosti e che prevede in contemporanea tre rassegne diverse seguendo il fil rouge del viaggio alla ricerca di un ’Altrove’. Le altre due sono in corso a Palazzo Ducale (nella foto) di Massa (’Altrove: running away’) e alle Terme di San Carlo (’Altrove: iter per aquas’) per una ’mostra diffusa’, un percorso culturale, che unisce, in un abbraccio artistico, l’intero territorio massese, dal mare ai monti. A Villa Cuturi ci sono opere, una trentina in tutto, tra quadri e installazioni, dello stesso Zonder (in maggioranza), Lonny Walker, Robo, Karin Reichmuth, Paolo Lazzini, Leonardo Conte, Luciana Bertaccini, Andry Da Ramosch, Giuseppe Capogrossi (scuola), Felice Casorati (scuola), Nella Marchesini, Gio Ponti e Yacinto Yaria (scuola romana). Non mancano i big dell’arte. La mostra a Marina resterà aperta fino al 20 agosto, dalle ore 10 alle 21.