Alluvioni e ricostruzione in provincia. L’Europa stanzia 68 milioni di euro

"Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione da parte del Parlamento Europeo per lo stanziamento di fondi a favore della provincia di Massa, gravemente colpita dalle alluvioni del 2023. I 67,8 milioni di euro destinati alla Toscana rappresentano un supporto cruciale per le nostre comunità, che stanno affrontando enormi difficoltà a causa dei danni subiti. È ora che la Regione dimostri di essere all’altezza dell’impegno, gestendo e distribuendo queste risorse in modo efficace e tempestivo. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Giani e Monni devono assumere la responsabilità di superare la retorica politica e dedicarsi con serietà alla ricostruzione", hanno dichiarato , l’eurodeputato Francesco Torselli (FdI-ECR), la senatrice Susanna Campione (FdI), il deputato Alessandro Amorese (FdI) e il coordinatore provinciale Marco Guidi (FdI).

Anche la Lega giosce. "Il Parlamento europeo ha finalmente dato il via libera allo stanziamento di 68 milioni di euro dal suo Fondo di solidarietà, da destinare alla Toscana per i danni patiti a seguito della tragica alluvione che ha colpito la nostra regione nell’ottobre-novembre 2023. E’ una battaglia vinta innanzitutto dalla Lega, grazie all’impegno costante sul tema della sua europarlamentare Susanna Ceccardi e dei consiglieri regionali che hanno costantemente promosso e monitorato l’iter che ha portato la Regione Toscana, insieme al Dipartimento di Protezione civile, a richiedere di attivare il Fondo di solidarietà europeo per le calamità naturali".