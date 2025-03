All’oratorio si socializza anche con il biliardino

Una domenica diversa per gli adolescenti che hanno accolto l’invito a sfidarsi in un torneo di biliardino. E’ accaduto nella domenica appena trascorsa all’oratorio ’Don Ezio Radicchi’ della parrocchia della Madonna del Monte, a Massa, dove è nata una collaborazione tra parrocchia e Gruppo sportivo calcio-balilla per l’organizzazione di eventi che aiutino la socializzazione ad ogni età. Una festa che ha coinvolto anche gli amici che hanno voluto assistere alle sfide e poi insieme fare merenda e festeggiare le coppie vincitrici.

L’oratorio, massese, da mesi, ospita un nutrito gruppo di amanti del calcio-balilla, giovani e adulti, che ogni settimana si vedono per giocare, imparare e sfidarsi. Condividendo l’idea che la valenza dell’oratorio è autenticamente popolare, il gruppo di calcioballilla offre la propria esperienza sportiva e le proprie attrezzature per creare, insieme agli animatori della parrocchia, spazi comuni di sano divertimento per tutte le età. Gli oratori sono sempre stati spazi educativi di socializzazione, accoglienza, integrazione e crescita, nella fede ’per tutti’. Chiunque voglia condividere questa esperienza può presentarsi all’oratorio ’Don Ezio Radicchi’ della parrocchia della Madonna del Monte.