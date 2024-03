All’Opa arrivano i Supereroi acrobatici. Giornata speciale per i piccoli pazienti

Gli occhi sbarrati, il respiro che si ferma, lo stupore. Sarà davvero una mattinata speciale quella di oggi per i piccoli pazienti dell’Ospedale del Cuore di Monasterio. Alle ore 10.30, infatti, inaspettatamente, si ritroveranno protagonisti di scene d’azione degne della cinematografia americana: i loro supereroi preferiti – Batman, Spiderman, Ironman, Hulk – arriveranno all’Opa. E lo faranno con l’immancabile colpo di scena: si caleranno sul tetto, quindi lungo la facciata dell’ospedale per ’incollarsi’ ai vetri delle finestre e stupire i piccoli. Poi Spiderman, Hulk e Batman raggiungeranno il reparto pediatrico per regalare abbracci e allegria. Sarà un momento speciale grazie anche alla collaborazione dell’associazione “I Magicolieri”. A vestire i panni degli eroi dei fumetti e del cinema, saranno i volontari dell’associazione senza fini di lucro Sea (SuperEroiAcrobatici), fondata da Anna Marras.

"Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e speranza ai bambini e alle loro famiglie – racconta Anna –. Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: ’Tu sei un supereroe! Non mollare!’". Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei Super eroi Sea, nei panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’associazione da tutti gli ospedali italiani: "Siamo felicissimi di collaborare con la Fondazione Monasterio per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi – continua –. Il progetto dei Supereroiacrobatici nasce proprio per questa ragione, perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino".

Dall’altra parte la Monasterio è ben lieta di accogliere una simile inziativa. "E’ un orgoglio per noi ospitare i supereroi acrobatici – dice Marco Torre, direttore generale di Monasterio –. Monasterio è impegnata nell’umanizzazione delle cure e nel favorire un ambiente il più possibile accogliente per i pazienti e per i loro cari. Per i più piccoli, l’umanizzazione passa anche attraverso il gioco; la letteratura conferma che il gioco ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino e nel recupero dopo un intervento. Grazie mille, quindi, a Sea SuperEroiAcrobatici, per aver scelto il nostro Ospedale del Cuore e per regalare un momento tanto speciale ai nostri pazienti. Sarà davvero una giornata speciale".