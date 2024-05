All’Istituto Moratti il premio dell’Anmig

Grande risultato per l’Istituto Comprensivo Moratti di Fivizzano: gli studenti delle Secondarie di primo grado hanno vinto il concorso “Esploratori della Memoria“ della Regione per l’anno scolastico 2023/2024. Si tratta di un concorso nell’ambito del progetto “Pietre della Memoria“ indetto dalla Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Relativamente all’Istituto Moratti, le classi coinvolte sono state la 1F e la 3F che hanno avuto come referente la professoressa Patrizia Chinca, sul tema “I monumenti raccontano“. La premiazione degli studenti avverrà sabato 25 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Aulla, durante l’Assemblea dei Soci ANMIG della Lunigiana, per mano del presidente nazionale della stessa associazione, professor Claudio Betti. Gli studenti riceveranno una pergamena e l’Istituto Comprensivo Moratti un premio in denaro e una ”bandiera a vela“ delle “Pietre della Memoria“.

R.O.