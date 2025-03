All’ex Splendor indagano... gli attori. Viaggio tra i volti della letteratura gialla

Convenzioni sociali, rivoluzioni di ruolo e un viaggio nell’universo del giallo insieme a un gruppo di attori apuani sempre più affermati, che ha riacceso le luci di uno dei fondi al piano terra dello storico palazzo Ex Splendor. "La nostra ispiratrice è Agatha Christie, un suo ritratto è appeso in sede – aveva spiegato orgoglioso il presidente dell’associazione Gioca Mistero, Andrea Mosti, annunciando presentazioni di libri e caffé letterari – Abbiamo riacceso una luce in un “palazzo-dinosauro“. Bello, in pieno centro ma in disarmo: lo facciamo tornare in vita". Detto fatto. Quegli spazi sono sempre pieni di vita e lo saranno anche domeni pomeriggio per un’iniziativa pubblica, a ingresso libero. L’evento si intitola “Marian, Drusilla e Lydia: le eroine di Collins fra convenzioni sociali e rivoluzioni di ruolo“ e prenderà il via alle 17 negli spazi di Gioca Mistero in via Bastione 6. Un appuntamento che accende il weekend, dedicato agli amanti della letteratura e degli studi di genere. Il titolo dell’incontro, Marian, Drusilla e Lydia: le eroine di Collins fra convenzioni sociali e rivoluzioni di ruolo, introduce una conversazione sui ruoli femminili in tre celebri opere di Wilkie Collins – che di Agatha Christie, maestra del giallo, fu ispiratore – a cura proprio di Andrea Mosti. Un’occasione per esplorare il modo in cui l’autore vittoriano ha saputo rappresentare figure femminili forti e complesse, sfidando le convenzioni sociali del suo tempo. Con uno sguardo al tempo presente, in un dialogo eclettico. L’evento sarà arricchito da letture tratte da “La donna in bianco”, “La pietra di luna” e “Armadale”, interpretate da Davide Bennati, Andrea Quintavalle e Iacopo Biagi. Un pomeriggio di conversazioni dedicate al fascino della letteratura vittoriana e alle sue protagoniste, tra analisi letteraria e suggestioni teatrali, in un viaggio appassionante tra mistero, emancipazione e rottura degli schemi. L’incontro è anche un modo per presentare al pubblico la nuova produzione teatrale di Gioca Mistero per il 2025, proprio “La Donna in bianco” di Collins. Info: www.giocamistero.com. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Irene Carlotta Cicora