Allestitori di bordo, autisti e commessi

Le proposte di lavoro agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

2 AUTISTI. Per la stagione estiva azienda operante nel settore alimentare ricerca tre autisti addetti alle consegne con esperienza nella mansione. tempo determinato part time 36 ore. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-225647.

1 ALLESTITORE DI BORDO. Impresa nautica ricerca due allestitori di bordo con esperienza per montaggio e assemblaggio di mobilio e parti in legno su imbarcazioni in costruzione presso cantieri zona Massa Carrara, La Spezia E’ richiesta una buona capacità di lettura delle schede tecniche di assemblaggio e capacità nel lavoro in squadra. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Massa. Offerta MS-225528.

1 IMPIEGATO. Azienda operante nel settore alimentare ricerca un magazziniere per preparazione ordini, ricezione e controllo merci e posizionamento sugli scaffali. Preferibile esperienza nella mansione. Part time 36 ore settimanali. Sede di lavoro Massa. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-225457.

1 AUTISTA. Autocarrozzeria-autofficina ricerca un autista di carroattrezzi per soccorso stradale e autostradale. Necessario il possesso della patente C. L’azienda valuta anche candidature senza esperienza specifica nella guida di carroattrezzi, purché con patente C. Zone di intervento Massa, Carrara e limitrofe. Iniziale contratto a tempo determinato, trasformabile in indeterminato. Offerta MS-225363.

1 COMMESSO. Supermercato ricerca banconiere addetto gastronomia. Indispensabile esperienza specifica nella grande distribuzione e capacità di utilizzo di affettatrici, bilance elettroniche, coltelli, macchine per il sottovuoto. Iniziale contratto intermittente a chiamata (disponibilità a lavorare nei giorni festivi). Sede Massa e Montignoso. Offerta MS-225297.