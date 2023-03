Alla scoperta della stella cadente Elisabetta Sirani

“Come stella cadente - Lo strano caso di Elisabetta Sirani”. E’ il tema della conferenza, organizzata dal Soroptimist Club di Apuania e dal Circolo Culturale Leonardo, che si terrà oggi, alle 17,30 all’Hotel Eden del Cinquale. La conferenza affronterà il “caso” sviluppatosi intorno all’improvvisa e tragica scomparsa dell’artista che, a soli 26 anni appena spuntata nell’orizzonte della pittura bolognese, svanì come una stella cadente, per “improvviso accidente”, e non per avvelenamento, come a suo tempo per un po’ si credette o si volle dare ad intendere.

La sfortunata e molto “chiacchierata” vicenda di Elisabetta Sirani, valente “pittrice, intagliatrice, musicista bolognese”, verrà affrontata dal critico e storico dell’arte, Massimo Bertozzi (nella foto), che è stato per oltre vent’anni curatore degli spazi espositivi del Palazzo Ducale di Massa. E per Massa ha ideato e curato la realizzazione di numerosi spazi urbani, in collaborazione con gli scultori, come Il Trionfo di Afrodite di Vito Tongiani in piazza del Mercato; Anubi di Novello Finotti; la piazza dei Coccodrilli di Girolamo Ciulla a Castagnola e In pietra alpestre e dura di Pino Castagna in piazza Bad Kissingen. Nel 2015 ha curato l’allestimento del Museo Guadagnucci alla Villa della Rinchiostra di Massa, dove dal 2016 ha ricoperto l’incarico di direttore. Dal 2015 è anche curatore degli spazi espositivi di Palazzo Cucchiari a Carrara, dove, per conto della Fondazione Giorgio Conti ha allestito mostre di grande interesse storico.