Alla scoperta della biodiversità. Le domande della ’Staffetti’ a Bianchi

Lezione sulla biodiversità, con la scrittrice Francesca Bianchi, per gli allievi della scuola media Staffetti di Massa. Il lavoro è nato di concerto con la preside Ines Mussi e gli insegnanti Monica Ferrari, Nicola Quaglierini e Sandra Radicchi, che hanno lavorato insieme ai ragazzi delle classi I C, I E e II C sulla base del libro dell’autrice dal titolo ’Jack & Giò-gli amici di Pinocchio’, un testo bilingue italiano-spagnolo. Sono state create cinque opere che hanno riprodotto alcune parti fondamentali del libro, mediante un lavoro multidisciplinare con arte, tecnologia, lingua spagnola, lingua francese, lingua inglese, educazione civica. Sono stati utilizzati tutti materiali da riciclo scelti con accortezza nel rispetto dell’ambiente e nella logica del non spreco, per fornire ulteriori insegnamenti ai ragazzi che hanno fissato ancor di più i concetti di rispetto, amicizia, non pregiudizio e fiducia che fanno parte del libro. L’autrice ha ringraziato i ragazzi e i loro insegnanti per essere da sempre in prima linea nelle progettualità e per la ricca interpretazione nello svolgere i loro compiti. Ha altresì rimarcato l’importanza del rispetto degli animali, come primo passo verso una conciliante modalità di vita per tutti, fatta di comprensione delle differenze e di non prevaricazione delle specie viventi.

Sono stati portati gli omaggi del consigliere regionale Pd Giacomo Bugliani, con un invito ai ragazzi affinché non smettano mai di leggere per essere indipendenti. Presenti il consigliere comunale, Daniele Tarantino, per associazione Insieme, con Angela Maria Fruzzetti che hanno sottolineato l’importanza del lavoro fatto dagli insegnanti. I ragazzi sono stati omaggiati di un diploma di merito e di una copia del libro della Bianchi, il cui progetto grafico della casa editrice Tomolo Edigiò, successivamente patrocinato dal Consiglio regionale della Toscana, ha permesso la sua distribuzione gratuita alle scuole di tutto il territorio nazionale. Un grazie all tipografia Barbara Neri a Sara Chiara Strenta per il servizio fotografico.