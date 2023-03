Alla guida senza patente Denunciato

Alla guida senza patente. Lunedì una volante della polizia di Pietrasanta ha fermato una Fiat Punto che stava transitando, in quanto il conducente alla vista degli agenti si stava comportando in modo strano alla guida. Gli agenti hanno chiesto all’uomo di esibire la patente di guida. Il conducente un uomo di 40 anni, residente a Massa, ha ammesso di esserne privo in quanto revocata nel 2022. Per questo motivo è stato accompagnato in commissariato dove a seguito di accertamenti è risultato essere già sanzionato per guida senza patente a dicembre. Per l’uomo è scattata la denuncia. L’auto, intestata ad altra persona, è stata sequestrata in custodia giudiziale alla proprietaria, residente a Montignoso.