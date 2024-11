Al via San Martino bike & trail. Una pedalata per tutte le età: "Spazio anche alla solidarietà"

Albiano festeggia San Martino con una due giorni di sport, divertimento, prodotti tipici e solidarietà. E’ in arrivo l’ottava edizione della San Martino bike & trail, a cura degli Sbikerati off road. Domani è prevista una pedalata kids, un percorso per bambini e ragazzi fino a 12 anni e domenica la pedalata non competitiva aperta a tutti. La partenza domani è prevista da Albiano Magra alle 14.30 e dopo ci sarà un percorso completamente pianeggiante e immerso nel verde del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara, giunti al centro ippico di Ceparana i partecipanti potranno ricevere il ‘battesimo della sella’ e per concludere una ghiotta merenda e un simpatico gadget ricordo. Per partecipare alla San Martino Bike baby servirà la presenza di un adulto ed è obbligatorio l’uso del casco. Domenica spazio agli appassionati delle due ruote, che potranno scegliere tra diversi percorsi. Quello lungo è di circa 35 chilometri e presenta un tracciato quasi completamente rinnovato, con partenza all’interno del suggestivo borgo di Albiano, tappa al valico del Bagatello, sopra l’abitato di Bolano, discesa verso il territorio di Podenzana e oltre. Il percorso medio, di 17 chilometri, è la versione concentrata del lungo, con cui ha in comune la parte iniziale e finale, è un percorso dal chilometraggio e dislivello ridotti ma che mantiene intatta la componente di divertimento. Il percorso corto (12 chilometri) è una proposta priva di particolari difficoltà tecniche e altimetriche. Chi preferisce le scarpe da corsa o gli scarponcini da trekking alla bicicletta potrà scegliere uno dei percorsi trail da 10 o 5 chilometri, che si snodano su sentieri, mulattiere e strade secondarie di campagna. Le iscrizioni alla pedalata kids potranno effettuarsi il giorno stesso dell’evento, dalle 13.30 in zona partenza, all’area verde di Albiano, come le iscrizioni alla San Martino bike e alla San Martino trail, a partire dalle 8 nel centro storico.

Spazio anche alla solidarietà: la Cri - Comitato di Albiano Magra sarà presente nella piazza di fronte alla chiesa con un proprio gazebo dove poter acquistare i regali solidali. In vendita la pallina del 160esimo anniversario di Croce Rossa Italiana, confezionata in una elegante scatolina regalo o il panettone solidale, in collaborazione con la ditta dolciaria Baldassini.

Monica Leoncini