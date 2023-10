Al via ’Nidi gratis’. Come partecipare

C’è ancora un po’ di tempo per aderire al bando ’Nidi gratis’ con cui la Regione garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia dei bambini e delle bambine, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari. Le famiglie potranno presentare le domande fino alle 18 del 27 ottobre, mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite Spid, Cie, Cns). Il contributo massimo erogato dalla Regione è di 527,27 euro per ciascuna mensilità, che, assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di avere un’agevolazione per la frequenza dei nidi fino a un massimo di 800 euro al mese. In relazione alla sola riapertura del bando, gli sconti per la gratuità verranno riconosciuti a partire dalla mensilità di dicembre.