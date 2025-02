Al via il primo di... “Venti eventi“. Fili resistenti tra i banchi di scuola

Venti proposte di natura diversa sono pronte ad animare una realtà cardine del territorio. E’ infatti cominciato ‘Venti eventi’, la kermesse in programma per celebrare i vent’anni del Centro Icaro di Licciana Nardi, gestito dalla Società della salute della Lunigiana. Si tratta di venti iniziative differenti, con tutta la storia di Icaro e la sua peculiare caratteristica di essere un centro polivalente.

Il progetto consiste in un grande evento, diffuso in venti eventi diversi per tempi e tipologia, durante tutto il 2025. Nel corso dei mesi si alterneranno incontri di formazione, culturali, spettacoli, in collaborazione con associazioni, scuole e servizi del territorio. La peculiarità della formula permette di far conoscere all’esterno l’attività del Centro Icaro e la sua funzione di promozione dello sviluppo della comunità. La sua caratteristica originale è non solo la diffusione temporale, ma anche la sua formula itinerante.

Il primo appuntamento è nato nell’ambito del progetto ‘Fili resistenti’ ed è stato dedicato agli studenti delle classi terze medie della scuola secondaria di primo grado ‘Igino Cocchi’ di Licciana Nardi, che hanno assistito a una narrazione drammatizzata incentrata sulla straordinaria storia di Irene Sendler, l’infermiera che salvò i bambini nel ghetto di Varsavia, in occasione del Giorno della memoria. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Anpi di Licciana Nardi e di Tresana. Nei prossimi mesi il progetto andrà avanti: la manifestazione, infatti, si svolgerà in forma più ampia al Centro Icaro di Costamala, Comune di Licciana Nardi, che costituirà il punto centrale, dove saranno realizzati spettacoli serali e altre iniziative culturali e formative oltre a incontri aperti alla partecipazione libera della popolazione. Ma potrà anche comprendere aperture all’esterno e realizzazione di specifici eventi fuori dal centro.

Il ventennale si presenta anche come un contenitore aperto a tutti i servizi della SdS Lunigiana, che vorranno realizzare format innovativi e originali, spendibili anche nel futuro. Uno spazio importante sarà dedicato alle tradizioni del territorio e alla valorizzazione di tematiche storico/artistiche, attraverso mostre e momenti di valorizzazione del valore terapeutico dell’arte nelle sue varie forme.