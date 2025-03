Al Teatro della Rosa va in scena ’Lo spettacolo di Ballantini’

Si alza il sipario al Teatro della Rosa di Pontremoli, questa sera alle 21 su "Lo spettacolo di Ballantini Storia di Prezzemolina", conseguenza di 40 anni nei panni di altri, un’esibizione che porta sul palco, una scelta di trasformazioni doc dai 40 anni di attività del comico livornese.

Dieci cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati a episodi curiosi che in tv non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica. Per ognuno, c’è il racconto dei retroscena, dagli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche di una carriera sia televisiva (Striscia La Notizia) che teatrale, totalmente vissuta nei panni di altri.

Scritto e interpretato da Dario Ballantini, fisarmonica e arrangiamenti Marcello Fiorini, regia Massimo Licinio, costumi Nadia Macchi e Dario Ballantini, sartoria Teresa Bombardini, materiali trucco Mariangela Palatini, materiali video Archivio Striscia La notizia e direzione tecnica di Claudio Allione. Accompagnato dalla superba fisarmonica di Marcello Fiorini e materiali video, Dario farà sfilare come in un concerto a più ospiti, personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero e altri, nonché l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.

Domenica 9 marzo alle 17 al teatro Manzoni, sempre nel programma di Toscana Spettacoli va in scena per fiabe jazz i Musicanti di Brema con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Niccolò Curradi, Giuditta Isoldi, Ettore Bonafè, Mirco Capecchi concept e drammaturgia Roberto Caccavo, musiche originali dal vivo di Francesco Giorgi, tecnica utilizzata: teatro d’attore e musica. Fiabe Jazz é un format/spettacolo di teatro e musica che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia: due attori e quattro musicisti fanno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti la celebre fiaba con canzoni originali e tanta ironia. Idea portante è il concetto di imprevisto che rende nel bene e nel male, piú avventuroso il viaggio.