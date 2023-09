"Al posto di studi si alleghi una fideiussione per i futuri danni"

Sul dissesto idrogeologico interviene il geologo Riccardo Caniparoli che si dichiara preoccupato per l’ampliamento del porto. Da qui una proposta: "Chi è così sicuro, che tale progetto di ampliamento del porto, crei sviluppo e occupazione e non produca alluvioni, allagamenti ed erosione, dovrebbe garantire i cittadini e il territorio non con studi e modelli fisici e matematici elaborati da illustri luminari, ma con garanzie reali mediante la stipula di polizze fidejussorie postume per almeno 20 anni, con primari istituti bancari per un importo pari al capitale umano, immobiliare ed economico esposto". Per fare chiarezza ed informare i cittadini e le istituzioni Caniparoli propone un dibattito scientifico aperto al pubblico con il tema “Nuovo piano regolatore del porto. Erosione e alluvioni: esiste correlazione?”. "Nell’ultimo anno, il territorio italiano è stato flagellato da alluvioni e dissesti idrogeologici che hanno provocato la perdita di vite umane, danni economici ingenti e messo in evidenza la relazione tra cementificazione e dissesto".