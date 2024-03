Aism, raccolta fondi con ’Bentornata Gardensia’

I volontari della sezione di Massa Carrara dell’AismI (Associazione italiana sclerosi multipla) hanno dato vita alla manifestazione ’Bentornata Gardensia’ che, attraverso le piante di gardenia e di ortensia, sostiene la ricerca scientifica, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla e le patologie correlate. "I fondi raccolti nelle piazze – afferma Enrico Caruso Lombardi, presidente della sezione provinciale – andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla e a sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana. Ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva". Inoltre la sezione Aism di Massa Carrara e il gruppo operativo della Lunigiana vogliono ringraziare le realtà che hanno attivamente partecipato, assieme ai volontari e alle volontarie, alla riuscita della manifestazione: Centro Commerciale MareMonti-Carmila, Bricofer di Pallerone, Bm Ricambi, Cooperativa Cavatori Lorano, Cave Lazzareschi, il distributore Eni dello stadio di Carrara e l’Officina Bertoli. Grazie anche alle associazioni che hanno collaborato: Pubblica assistenza di Marina di Carrara e Associazione nazionale carabinieri di Massa Carrara.