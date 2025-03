Ai nastri ’Oro in Euro’. Atlete da tutto il mondo per la gara ciclistica

Sta per finire il conto alla rovescia per la 13ª edizione del ‘Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race’, la prestigiosa gara ciclistica femminile internazionale che anche quest’anno porterà sulle strade di Montignoso le migliori atlete provenienti da tutto il mondo. Alle 13.30 di domenica 9 marzo, alla linea di partenza posizionata sul viale IV Novembre al Cinquale, si presenteranno ben 25 squadre provenienti da 14 paesi diversi, di cui 7 formazioni World Tour, 4 Professional, 13 team Continental e la nazionale statunitense, che si daranno battaglia lungo tutti i 106,8 chilometri del tradizionale percorso.

Saranno sempre due i circuiti: il primo, di 13 km e pianeggiante, verrà ripetuto cinque volte e oltre al lungomare comprende via Intercomunale, viale Marina, via Aurelia e il viale Italico, mentre il secondo, di 20,9 km da ripetere due volte, sarà più impegnativo perché impegnerà le atlete lungo la salita della Fortezza, con una scalata di 3,5 km ad una pendenza media del 6%. È proprio in questo punto nevralgico che nella passata edizione Elisa Longo Borghini aveva fatto la differenza, staccando il gruppo e involandosi in solitaria verso quella vittoria che cercherà di replicare in questa edizione.

Oltre alla campionessa italiana, due volte vincitrice della manifestazione e altrettante volte bronzo olimpico, nonché vincitrice dell’ultimo Giro d’Italia, ci saranno anche del calibro di Neve Bradbury, Cecilie Uttrup Ludwig e Pauliena Roijakkers, che vantano importanti piazzamenti in competizioni di livello mondiale. Presenze, queste, che riempiono di soddisfazione gli organizzatori del trofeo: "È una gara – ha spiegato Christian Ferrari della Montignoso Ciclismo nella conferenza stampa – che negli anni è diventata davvero importante. Portiamo sette delle migliori squadre al mondo e più di così non si può fare perché bisognerebbe passare alla World Tour. Finalmente – ha aggiunto – anche il ciclismo femminile raggiunge i livelli di quello maschile".

"Montignoso – ha sottolineato quindi l’assessore allo Sport, Stefano Del Giudice – si conferma un paese molto legato al ciclismo. È doveroso che l’amministrazione sostenga chi si impegna non solo in ambito sportivo ma anche nella promozione della parità di genere". Soddisfazione espressa anche dal patron di Oro in Euro, Fabio Argentin: "Sulle 25 squadre alla partenza, 23 erano presenti anche negli ultimi 2 anni – ha detto –. Ciò dimostra l’apprezzamento da parte dei direttori sportivi. Non ce lo aspettavamo e ne siamo molto felici".

A ridosso della gara si terranno anche due eventi collaterali: alle 18 di sabato 8 marzo, nello stabilimento balneare Sunset, ci sarà la presentazione della manifestazione, mentre domenica 9, alle 10:30 in via del Freo, bambini e ragazzi potranno avvicinarsi al mondo del ciclismo grazie a "Giocociclismo".

