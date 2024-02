Agricosmetica, mercato del futuro. L’eterna giovinezza... con le api

Il segreto della giovinezza e della bellezza è custodito nelle olive, nella patata viola, nelle zucchine e nel veleno d’api, nell’essenza di eucalipto, nella bava di lumaca, nel latte di capra ma anche nelle castagne ed in tanti altri prodotti agricoli, semplici, a km zero, che vengono coltivati nelle nostre campagne. Le loro essenze, che sono spesso estratte partendo da scarti di lavorazioni o processi di economia circolare, sono ricchi di polifenoli, antiossidanti, vitamine e tantissime altre straordinarie proprietà che combattono il segno dei tempi e rigenerano la pelle migliorando il nostro aspetto.

L’agricosmetica contadina porta l’agricoltura Made in Tuscany nel mercato della cura del corpo e della bellezza e disegna, per le aziende agricole regioni, nuovi spazi di movimento ed opportunità di diversificazione del reddito. A dirlo è Coldiretti Toscana secondo cui la cosmetica naturale e sostenibile vale il 25% dei consumi dell’intero mercato nazionale. E in Lunigiana c’è un’assoluta eccellenza nel campo delle creme al veleno d’api.

Il veleno di questi insetti è un alleato contro l’invecchiamento della pelle e contrasta l’acne. Nasce in Lunigiana, a Fivizzano, dalla ricerca di Lunezia Cosmetics – una piccola azienda agricola che produce miele – il primo kit anti-age composto da creme giorno e notte i cui principi attivi sono prodotti direttamente in azienda tramite un processo di estrazione indolore e non invasivo. Il veleno d’api, conosciuto anche come diamante dell’alveare, è un lifting naturale e purissimo che contiene due sostanze preziose come l’apamina (tossina che distende le rughe) e la miellitina, un mix di amminoacidi che stimola i fibroblasti a produrre collagene ed elastina).

L’azienda Lunezia Cosmetics, che si è specializzata anche nei profumi di nicchia, produce una vasta gamma di prodotti tra cui creme viso e mani al miele e stick labbra alla cera d’api.