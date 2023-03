Agevolazioni col fisco L’aiuto della Fenapi

Al via la ’pace fiscale’ con la nuova rottamazione 2023, la cancellazione di alcune cartelle esattoriali fino a 1.000 euro antecedenti al 2015 e una serie di semplificazioni per risolvere i problemi con il fisco. La Fenapi di Massa Carrara ha predisposto uno specifico servizio a disposizione dei nuclei familiari e delle persone fisiche per l’attivazione delle pratiche finalizzate a ottenere le agevolazioni previste. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici Fenapi in via Aurelia Ovest a Massa (tel. 331 3849823) o a Carrara in via 7 Luglio (0585 74931).