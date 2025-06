Affido familiare, storie di inclusione. Testimonianze e un incontro

Un incontro alla scoperta di un mondo. Si intitola ‘Conosciamo l’affido’ l’evento organizzato per informarsi, riflettere e condividere un tema così importante come l’affido familiare. Appuntamento oggi dalle 18 nella sede di Slow food a Podenzana. Prima i saluti istituzionali con interventi di Daniela Giovannacci, presidentessa Fidapa sezione Lunigiana e Alessio Bocconi di Slow food Lunigiana. Alle 18.30 la presentazione del progetto ‘Famiglie che aiutano famiglie’, a cura di Francesca Ferdani, assistente sociale Asl Toscana nord ovest, Sds Lunigiana e Miriamo Montano, educatrice professionale della Cooperativa Lindbergh. A seguire l’emozionante intervento di una coppia che porterà la propria esperienza concreta. Per finire un’apericena con prodotti del territorio, offerta da Fidapa e Slow food. Tanti i progetti che l’equipe affido ha portato avanti nel tempo. Inizialmente è stata svolta un’attività di sensibilizzazione nei Centri di aggregazione giovanile della Lunigiana, poi gli incontri in buona parte della Lunigiana. Ma cos’è l’affido familiare? Si tratta di un aiuto per minori di età da zero a 17 anni, italiani o stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e consiste nell’aiutare un bambino a crescere nella propria famiglia. Lo si può fare accogliendo temporaneamente nella propria famiglia un bambino, offrendo così ai suoi genitori il tempo necessario per far fronte alle proprie difficoltà, dando al minore una presenza affettiva, nel pieno rispetto della sua storia individuale e familiare, delle sue esigenze e del suo bagaglio culturale, favorendo la continuità dei rapporti e il rientro del bambino nel suo nucleo familiare di origine. Per maggiori info: 3400411154, all’indirizzo: [email protected] Il consultorio è in via Barcara, ad Aulla.