“Aero Service” tra espansione e formazione

Un’eccellenza mondiale Aero Service Technologies, che ad Avenza ha bisogno di crescere ancora. Della situazione hanno parlato ieri l’ingegner Libero Nicodemi, amministratore della società, il responsabile del settore risorse umane Ettore Memmi e il capo officina Andrea Borzoni, in commissione attività produttive a Carrara. Dal 2017 i dipendenti sono passati da 50 a 300, con un’età media di poco inferiore ai 35 anni, il 90 per cento delle aree apuana e spezzina. E cerca ancora nuove forze, giovani che individua con una ricerca capillare e costante partendo dalle scuole. Orientamento, visite guidate, e il ‘talent lab’ per i neo diplomati.

"Dedichiamo tante ore alla formazione interna e alla sicurezza - ha spiegato Nicodemi - e questo sarà sempre fondamentale per noi. Abbiamo raggiunto due milioni di ore lavorate senza infortuni. La crescita ci ha fatto valutare l’eventualità di maggiori spazi, per servizi e parcheggi ad esempio"