Addio Francesca. Muore una madre. Il dolore di tanti amici

Lutto in città per la scomparsa di Francesca Cecchinelli. La donna da anni combatteva contro la sclerosi multipla con una forza e un coraggio da leonessa. Francesca era molto conosciuta in città e tutti le volevano bene non solo per la sua bontà ma per la forza con cui ha sempre fronteggiato questa terribile malattia, senza mai perdere il sorriso e incoraggiando gli altri. Aveva 54 anni e lascia il figlio Nicola, il marito Marco Mensi, la sorella Alessandra e i genitori, la mamma Gabriella Lazzini e il padre Gianfranco, per anni presidente della Carrarese Calcio. Alle numerosissime testimonianze di affetto giunte alla famiglia si aggiungono quelle della squadra calcistica che sui social ha scritto: "Carrarese Calcio 1908 esprime il proprio immenso dolore e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia dell’ex presidente azzurro Gianfranco Cecchinelli per la prematura scomparsa della figlia Francesca".

Francesca è scomparsa in questi giorni dopo una lunga malattia che nell’ultimo mese si era acutizzata facendola finire in coma. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa della Santissima Annunziata alla presenza della famiglia e dei numerosi amici che l’hanno voluta salutare per l’ultima volta. Francesca Cecchinelli si era laureata in Economia e commercio a Pisa e prima della malattia aveva lavorato nella segheria di famiglia. Nel 2013 si era sposata con il marito Marco e il loro figlioletto era nato poco dopo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente lasciando tutti senza parole e con un macigno nel cuore. Francesca conviveva con una forma acuta di sclerosi multipla da anni, e inmolti speravano che potesse avere la meglio contro una terribile malattia che alla fine ha avutro la meglio.

La malattia l’aveva costretta sulla sedia a rotelle ma lei non aveva mai perso la voglia di vivere e di fare la vita di sempre, sempre al fianco dell’adorato figlio e del marito. L’immancabile sorriso e una parola di conforto per tutti, ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo coraggio e la sua forza. Francesca si è spenta circondata fino all’ultimo momento dall’amore dei suoi cari e dei molti amici, che proprio come la sua famiglia non l’hanno mai lasciata un attimo da sola.