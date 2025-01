Addio Baldini, il ciclismo perde un padre

E’ deceduto dopo un periodo di malattia, Silvio Baldini (nella foto), per molti anni direttore sportivo delle squadre giovanili del Velo Club Carrara. Classe 1946, dopo una positiva esperienza con il gruppo ciclistico massese della Stazionese, nei primi anni novanta si trasferisce a Carrara dove presta ininterrottamente il suo impegno con la società rossonera di Bonascola. Successivamente coinvolge anche le indimenticabili figure di Carlo Fialdini e di Maurizio Fialdini che dall’anno 1995 affiancano la dirigenza carrarese. Tutti insieme portano il Velo Club ad eccellenti risultati, come ricordato nel volume pubblicato dalla società nel 2023, facendo per lungo tempo della società rossonera una delle più considerate in campo giovanile. Tecnico in uno stabilimento industriale, Fialdini aveva lavorato in zona e anche fuori città. "Dopo una malattia affrontata con dignità e serenità, ma che negli ultimi tempi lo aveva costretto a lasciare l’attività sportiva, ci ha lasciato una delle figure più importanti del ciclismo giovanile apuano - scrive il Velo Club in una nota – Baldini è stata una figura sportiva tanto capace quanto discreta, che di fatto ha unito le nostre due città più di altri e in un trentennio sono stati tantissimi i ragazzi di Massa e di Carrara che hanno beneficiato dei suoi appassionati insegnamenti. Come non ricordare la sua quotidiana presenza agli allenamenti intorno allo stadio di Massa oppure i tanti successi ottenuti sia in provincia che in regione, ed in alcune occasioni anche fuori Toscana". I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Borgo del Ponte a Massa, provenendo dalla casa funeraria di via Aurelia Sud.

ma.mu.