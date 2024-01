Addio alla titolare del bagno Venezia

Addio a Carla Pierami, la storica titolare del bagno Venezia. Aveva 87 anni e con lei se ne va un pezzo di storia di Marina di Carrara. Carla era sposata con Silvano Zanella, con cui per decenni ha diretto lo storico locale a pochi passi dal mare. I funerali di Carla si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa della santissima Annunziata di via Bassagrande. Carla era molto conosciuta in città non solo per la sua attività, ma anche per le sue doti umane, sempre molto apprezzate da clienti e conoscenti.

Il figlio Gianni la ricorda come "un’instancabile lavoratrice, una madre attenta e premurosa, ma soprattutto una donna sincera e onesta. Insieme alle mie sorelle piango la sua scomparsa, e spero che in cielo possa essere ricompensata per tutto quello che ha fatto per noi".

Il bagno Venezia fu aperto nel 1919 da Silvio Zanella, che giunto in città dalla laguna veneziana restò affascinato alla vista della spiaggia e delle affascinanti montagne di marmo. Decise così di trasferirsi in città e trovare la fortuna investendo nello stabilimento balneare Venezia, che prende appunto il nome dalla città nativa del titolare. Per i tempi fu un locale innovativo visto che oltre allo stabilimento con sdraie e ombrelloni offriva anche un ristorante e una sala da ballo.