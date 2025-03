Addio a Sarti, imprenditore e sportivo: "Punto di riferimento per la comunità"

La comunità di Villafranca piange la scomparsa di Adriano Sarti, storico imprenditore che ha fondato, con la moglie Liliana, due grandi imprese a Villafranca, Società articoli industriali e Nastritalia, che hanno sede a Virgoletta. L’uomo si è spento a 78 anni, lasciando nel dolore la moglie, i figli Simona, Cristiano, Davide, Matteo e Maria, i nipoti Denise, Elisa, Lorenzo, Tommaso, Francesco, Erika, Nicolas e tutti i parenti. Figura di riferimento per l’intera famiglia, è stato un esempio di dedizione al lavoro, imprenditorialità e amore per il mondo del volontariato.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto, tante persone ieri si sono strette attorno alla famiglia e oggi saranno in tanti a salutarlo, durante il funerale, che si svolgerà alle 15 nella chiesa parrocchiale di Virgoletta. Adriano aveva aperto le due imprese nel 1986 e nel 1987, in modo lungimirante, producendo materiale per sollevamento. Si è ingrandito, nel corso degli anni, diventando una delle realtà occupazionali più grandi del comune. Le sue aziende sono leader nel settore della produzione e commercializzazione di braghe in poliestere, tiranti in catena, funi di acciaio, sitemi di ancoraggio e accessori vari per il sollevamento. Tutto viene realizzato nello stabilimento di Villafranca e tutto è rimasto a gestione familiare, con i figli che lavorano nel gruppo e anche due nipoti. Uomo molto conosciuto e importante per la comunità, è stato un super donatore di sangue, con oltre cento donazioni, ha supportato una società ciclistica e anche altre realtà del territorio, dedicando tempo al mondo del volontariato. E’ stato anche presidente della Fratres di Villafranca e presidente della Società calcistica Virgoletta-Filetto. "E’ stato un imprenditore storico di Villafranca - dicono il sindaco Filippo Bellesi e l’assessore Sandro Vannini -, che ha sviluppato negli anni due grandi imprese. Punto di riferimento per molti, ha creato una realtà lavorativa famosa in tutta Italia. Ci stringiamo al dolore della famiglia, per la perdita del caro Adriano".

Non solo, grazie alle sue idee, la famiglia ha ampliato l’offerta in altri settori, trasformando un fabbricato abbandonato, nel Comune di Mulazzo, in ‘Lunigiana sport Village’, una struttura sportiva utile per tutta la Lunigiana, cui si sommano campi da panel, paintball e beach volley. Addolorati i figli, ne tracciano un dolce ricordo. "Grazie a lui e alla mamma siamo cresciuti molto - dicono -, ci ha insegnato tanto, è stato un esempio per noi e noi cresceremo ancora, pensando a lui. Faremo del nostro meglio per portare avanti quanto ha creato e per renderlo fiero di noi".

Monica Leoncini