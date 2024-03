Addio a Paola Tavarelli. Storica docente del Classico

E’ scomparsa all’età di 76 anni Paola Tavarelli,storica professoressa del liceo classico Pellegrino Rossi di Massa. Era malata da tempo. La sua è stata una vita dietro la cattedra, a insegnare greco e latino ad intere generazioni di studenti apuani. Originaria di Carrara, Paola Tavarelli era molto conosciuta in tutta la provincia "perché era un pilastro del Classico, dall’animo buono – racconta la collega Rosaria Bonotti –. Sempre vicina ai ragazzi, con forza e capacità teneva alto il livello di educazione. Anche mio figlio è stato suo alunno. Era severa, ma sapeva guidare i ragazzi e trasmettere loro tutta la passione per lo studio di queste due lingue che sembrano lontane, ma lei riusciva a renderle vicine. Le sue conversazioni sembravano quelle che un tempo si facevano con i filosofi dove i giovani parlavano di attualità confrontandola con l’antichità per poi affrontare i concetti moderni. Facevo parte insieme a lei dell’associazione ‘Cultura classica’ dove tenevamo corsi propedeutici per il liceo classico".

In pensione dal 2010 la Tavarelli viveva insieme ai suoi cani, un grande amore. "La sua ultima preoccupazione era quella di chi avrebbe badato ai suoi animali – spiega la collega Carla Marchini – era molto attaccata a loro. Ha insegnato a lungo al Liceo Rossi ma è passata anche dal liceo di Aulla e dal classico Montessori Repetti di Carrara. Ha lasciato il segno su intere generazioni di studenti. La sua memoria è presente perché è sempre stata una grande insegnante. Era una donna minuta, ma potente e determinata. Posso definirla essenziale e diretta, con un grande senso della giustizia. Mi ricordo che diceva sempre: ‘Dal niente non nasce nulla, solo il sacrificio è la ricetta’".

Tra i suoi alunni anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani. "Per me è stata una guida anche dopo il liceo – dice Bugliani – un punto di riferimento per le tappe della mia vita. Aveva la capacità di fare innamorare gli allievi alle sue materie e insegnare l’amore per la letteratura classica. Il nostro legame è durato nel tempo ed essere presente al suo funerale è l’unico modo che ho per ringraziarla".

Commoso anche il ricordo di Francesca Fialdini, giornalista e volto noto della Rai. "Da adolescente ero un casino – dice in un post –. Ho avuto un paio di anni di black out. In quel buio è arrivata una prof. di greco, si chiamva Paola Tavarelli. Un giorno, durante quei coloqui con i genitori che mi facevano venire l’ansia, lei disse una frase a mia madre. Otto parole, solo otto, che mi hano cambiato la vita per sempre. Oggi sono triste per la sua scomparsa. Ma poi vedo dove mi trovo, cosa sto facendo, a quali progetti sto lavorando. E mi sento a posto con me sedicenne e con lei. Quanti grazie vorrei ancora dirle". Su Facebook il messaggio anche di Angela Bertocchi. "Grazie mia amata professoressa e poi collega per avermi fatto muovere i primi passi del greco e del latino, nonché italiano, storia e geografia. Aver passato la quarta ginnasio con te è stato bello". L’ultimo saluto a Paola Tavarini è in programma stamani, alle 10, alla chiesa di Nazzano.