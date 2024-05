Risanamento dell’acquedotto. Gaia, conclusione nei tempi

Si è concluso correttamente e nei tempi previsti l’intervento notturno a Massa, programmato da Gaia tra il 14 e il 15 maggio, facente parte del progetto ’Wadis’, in parte finanziato con fondi del Pnrr. Coinvolti circa 34mila utenti, avvisati da annunci su stampa e social e tramite Sms (23mila), chiamate vocali (9mila) e mail (17mila). Attraverso questa operazione, Gaia ha completato le lavorazioni predisposte a febbraio e realizzato un nuovo tratto di rete su piazza Garibaldi, sostituendo una parte ormai vetusta. Contemporaneamente ha lavorato su via Palestro, distrettualizzando la rete e installando la strumentazione per il controllo dei flussi. "Ci avviamo verso la chiusura del cantiere in piazza Garibaldi – afferma il presidente Vincenzo Colle – e il lavoro non provocherà ulteriori chiusure di acqua. Abbiamo realizzato una grande opera di risanamento dell’acquedotto che migliorerà il servizio riducendo le perdite e questo grazie anche alla collaborazione del Comune, che ha compreso la necessità dell’intervento, e dei cittadini, che hanno sopportato i disagi". "Le squadre sono rimaste a lavorare tutta la notte per assicurare la riapertura dell’acqua entro l’orario previsto – ha aggiunto la vice presidente Michela Consigli –. I nostri operatori e tecnici restano a disposizione per assistere gli utenti in caso di necessità".