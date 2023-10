Addio a ’Nunzia’ Pellegrini. La ’pesciaia’ della comunità

Una dolorosa scomparsa per tutta la comunità. Annunziata Pellegrini, vedova Palagi, era conosciuta da tutti, per il suo lavoro di ’pesciaia’ che l’aveva portata per mezzo secolo nei luoghi di maggior affluenza di persone a Massa. Una grande perdita per la comunità apuana, che aveva in ’Nunzia’ una delle ultime commercianti di una volta.

A darne il triste annuncio sono stati i figli, la nuora e il genero, la sorella e i nipoti tutti. Nonostante i 90 anni di età, l’anziana era ancora lucida di testa e sempre disponibile al dialogo. Pellegrini fa parte di quel commercio di un tempo, fatto di relazioni tra clienti e venditore. Molte generazioni sono cresciute conoscendo il furgoncino del pesce che ogni settimana si fermava alla fontana ’Battì del barìlo’ nel cuore del centro storico massese. Era una tappa fissa dopo aver fatto il giro alle montagne, come ad esempio alla Rocca.

Da anni era ormai in pensione, ma per tutta una vita si era dedicata al suo lavoro, un mestiere duro e fatto di sacrifici. I funerali si terranno domani dalle 16,15 partendo dall’obitorio dell’ospedale delle Apuane, per arrivare alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe Vecchio. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà poi trasferita al cimitero del Mirteto per la cremazione.