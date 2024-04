Addio a Giancarlo Paoli, il "Capoton" delle ricette tradizionali carrarine

E’ mancato venerdì mattina, Giancarlo Paoli (nella foto), 78 anni, meglio conosciuto come "Capoton". Figura molto apprezzata per disponibilità e simpatia, ma soprattutto per la sua passione dell’arte culinaria che esprimeva nelle ricette tradizionali carrarine. Una passione che aveva esercitato per molti anni nelle feste dell’Unità e poi, coadiuvato dalla moglie Barbara, al circolo in via Spondarella a Bonascola. In tantissimi sono passati da quel rinomato circolo per assaporare i piatti che lui sapeva cucinare in maniera superba. E dopo il circolo, in questi ultimi anni si era unito al gruppo di Ca’ Michele per le feste. Una brutta malattia l’aveva aggredito qualche anno fa e adesso l’ha portato via ai suoi affetti. Paoli è stato tumulato a Turigliano.