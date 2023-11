Addio a don Eraldo Tognocchi. La sua vita a servizio degli ultimi

All’età di 92 anni è scomparso don Eraldo Tognocchi (nella foto), padre spirituale e maestro di vita per numerosi sacerdoti e fedeli. Ha vissuto tutta la vita in povertà cercando di aiutare i bisognosi. Don Eraldo era un biblista, uno per cui la Bibbia sembrava non avere segreti, e conosceva l’ebraico, il greco, e l’aramaico. Era un amante del Vangelo ed era stato vicario della diocesi e direttore del seminario. Originario della Garfagnana officiò per anni a Massa, per poi trasferirsi in ritiro nella sua residenza di Mirteto. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Mirteto. L’ex assessore regionale e amico di tutta la vita, Fabrizio Geloni, lo ricorda come un prete "buono e semplice che ha sempre seguito il Vangelo". "Con don Eraldo ci siano frequentati in due tempi diversi – racconta Geloni – ai tempi in cui ero assessore regionale mi convocò chiedendomi di mettermi al servizio dei bisognosi. Quando lasciai la politica mi convocò nuovamente dicendomi che ero il suo assessore regionale e dovevo continuare ad occuparmi della sua causa. Il secondo momento è quando io ho cercato lui – prosegue Geloni – andavo regolarmente agli appuntamenti settimanali che organizzava a casa di don Augusto o don Mario, e dove illustrava il Vangelo".

Un Vangelo che don Eraldo non solo conosceva in tutte le sue sfaccettature, ma che mise in pratica per tutta la vita. "Con lui ho avuto molti colloqui, e mi ha fatto amare il Vangelo e il Signore – ricorda ancora Fabrizio Geloni –. Per lui il Vangelo era la parola. Don Eraldo era molto avanti su molti temi, ancora prima di Papa Francesco parlava di divorzio e separazioni. Qualche anno fa con mia moglie lo abbiamo incontrato e lei gli disse: "don Eraldo Papa Francesco ti copia". Spesso diceva "noi preti celebriamo la messa dicendo perdonaci Signore per i nostri peccati", ma si potrebbe anche dire "grazie per la gioia che ci hai donato incarnandoti"".

Alessandra Poggi