Ad Avenza si festeggia il glicine dei record

Non tutti sanno che al civico 38 di via Farini ad Avenza, all’interno di un giardino privato e nascosto c’è una pianta di glicine che ha più di cento anni. E’ più grande di quella di villa Bardini di Firenze. Per celebrarne la fioritura il titolare del giardino, Paolo Maderu Pincione e la figlia Milasia hanno organizzato un evento per venerdì intitolato ‘La festa del glicine’. Un evento molto singolare che prevede l’esecuzione di Daniele Dubbini, che grazie ad una strumentazione elettronica farà cantare il glicine catturandone le vibrazioni. A seguire letture sul glicine e performance del padrone di casa sulle spirali della pianta secolare. E poi tisane, frittelle e altre prelibatezze a base di glicine. "Questa pianta venne piantata dal mio bisnonno più di 100 anni fa – racconta Paolo Maderu Pincione – il giardino l’abbiamo chiamato ‘Il giardino de l’Aventia’. Si tratta di una pianta di glicine spettacolare, ancora più grande di quella di villa Bardini. Ha un diametro di due metri e un’estensione a pergolato di circa ottanta metri quadrati. La fioritura è un momento magico, spettacolare che dura circa dieci giorni e abbiamo pensato di condividerlo con la comunità. Il glicine è una pianta affascinante, nel nostro emisfero le spirali crescono in senso orario, mentre nell’altro emisfero in senso antiorario. Durante la giornata ci sarà anche un contest fotografico alla migliore fotografia scattata ad un glicine in fiore, scelta da Fabio Cianchetti e alle 19 su prenotazione l’apericena a cura di Rita Reemer". Prenotazione obbligatoria con tessera Endas (15 euro) telefonando al 331 24.14.541.

A.P.