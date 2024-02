Aci, lezioni di sicurezza stradale: "Promuovere il buon esempio"

Una realtà attiva e promotrice di iniziative dedicate ai più giovani, afferenti lo sconfinato mondo dell’educazione e della sicurezza stradale. L’Aci Massa Carrara, sotto la guida di Bianca Maria Abbruzzese, aderisce al campionato di giornalismo de La Nazione e coglie un’occasione in più per sostenere la formazione delle nuove generazioni, tramite il giornale.

"La promozione di educazione e sicurezza stradale rientrano tra gli scopi istituzionali dell’Automobile Club Massa Carrara e della Federazione ACI nel suo complesso. L’adesione all’iniziativa de La Nazione risponde allo scopo di concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia appunto di sicurezza ed educazione stradale", ha spegato Abbruzzese. Questa la traccia proposta agli studenti di Massa Carrara per il campionato in corso, il tema scelto è “Esploriamo il territorio“: “Analizzare il significato di sicurezza stradale e, attraverso l’osservazione del tuo territorio, evidenziare criticità che limitano una mobilità accessibile in quanto connesse alla scarsa manutenzione delle strade, della segnaletica, del verde, nonché alla presenza di barriere, proponendo soluzioni che riducano i rischi della strada e prevengano incidenti".

"L’Aci Massa Carrara ha già aderito all’iniziativa de La Nazione nel tempo, sicuramente nel periodo pre-Covid. Un progetto che abbiamo sposato – spiega la direttrice – poiché l’Automobile Club ha appunto tra le sue finalità istituzionali e legate al suo ruolo, come da statuto, l’educazione stradale. Che è un obiettivo la cui promozione è al centro della programmazione, dedicata soprattutto alle scuole materne ed elementari di Massa Carrara e siamo attivi alle superiori. Ci concentriamo sulle prime due fasce, avendo già organizzato e promosso interventi ad hoc, poiché sono cruciali per la formazione relativamente alla sicurezza stradale. Proponiamo un approccio corretto alle regole della strada, con tutto quello che ne consegue in fatto di prevenzione, attenzione e prudenza. Le attività che portiamo avanti sul territorio hanno naturalmente il sostegno della nostra sede centrale Aci, la federazione è attiva con interventi eseguiti con regolarità. Abbiamo aderito al campionato di giornalismo, in quest’era post-Covid dove tutto riparte, cogliendola come un’occasione chiave. La traccia pensata per gli studenti-cronisti può spaziare, toccando temi legati a trasporti e green economy e oltre – conclude Abbruzzese – L’intervento attraverso il quotidiano mira a coinvolgere il territorio, i ragazzi possono evidenziare le criticità che determinano i rischi stradali e al contempo l’importanza della prevezione".

Irene Carlotta Cicora