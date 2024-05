Abiti di parole e musica con la lettura sartoriale di Jacopo Gerevini

CARRARA

"La lettura sartoriale crea abiti di parole, per valorizzare l’opera con una sincronia fra oggetto d’arte e testo drammaturgico. All’interpretazione degli attori si aggiunge il sound design, che consente di suggestionare la fantasia del fruitore, coinvolgendola in una dimensione fatta di ritmi, suoni e musiche. Se una normale audioguida spiega il significato dell’opera, una sartoriale ci mette direttamente in connessione con essa". Tutto nasce da Jacopo Gerevini che ha cominciato a scrivere per una galleria pietrasantina, elaborando il format della lettura sartoriale. Un testo che deve funzionare per l’opera come un vestito, catalizzando l’attenzione su di esso. Nell’ottobre del 2023 Jacopo conosce Michelangelo Toffetti, artista bergamasco stabilitosi a Carrara che gli chiede una storia breve e suggerisce una versione multimediale del prodotto.

Ed è proprio lì che Jacopo Gerevini realizza la prima vera lettura sartoriale, “L’uomo delle Arance” poi musicata da Ares Tavolazzi, ora caricata su YouTube. "Immaginiamo una mostra. La gente scannerizza un QR-code accanto all’opera che rimanda alla sartoriale. Il testo, il sound design, la recitazione, tutto li fa cascare dentro il mondo del quadro. È una fruizione diversa, immersiva, più emotiva" spiega Jacopo. Il drammaturgo o arriva finalista a un premio a Catania, e conosce Francesco Bernava e Nicola Alberto Orofino coni quali crea un gruppo di attori con Alice Sgroi, Lucia Portale, Adriano Di Carlo e Michela Lo Preiato, attori dell’entourage di Emma Dante. Il gruppo ha anche una sezione di compositori: Luca Mucci e Ares Tavolazzi. La squadra però si è allargata ulteriormente, con Antonia Pizzolante. . Mentre Greta Rosson si preoccupa dell’organizzazione, Anna Pesetti lavora alla fase finale della Sartoriale. Lei, dalla registrazione degli attori, elabora l’audio vero e proprio, aggiungendovi suoni, modificando le voci, crea un vero e proprio film con l’opera che poi viene pubblicato su YouTube. A Carrara collaborazioni con Fac, Qulture, il centro Aldo Mieli, con Studi aperti,

Andrea Giromini