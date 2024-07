Abiti bianchi e tavolate sotto le stelle. Omaggio a Jackson, luci sull’arte pop

Torna “Bianca... la cena d’estate”, nona edizione della cena in abito bianco. Domani si celebra il rito del convivio, un’occasione per condividere il centro storico, la tavola e fare nuove amicizie. Unica regola: vestiti e accessori bianchi, il colore di eleganza e bellezza. Ad animare la serata organizzata dal Ccn Massa da vivere il teatrino musicale itinerante del Grande Cantagiro Barattoli: una prima esibizione alle 20.45 in piazza Martana, poi si sposterà in giro per il centro: spettacolo finale in piazza Aranci alle 23. Melodie senza tempo, salterelli impazziti, novelle di lavoro e canti di marinai. Spazio al gusto di pizziche e tarantelle del sud, delle frenetiche polke irlandesi e dei canti d’osteria. Un teatrino musicale viaggiante che non smette mai di stupire bambini e adulti in tutta Europa con canti e melodie che raccontano di sbornie, d’amore, di emigrazione… musiche arrangiate e personalizzate, sostenute da ritmi incalzanti e ballerecci. "Un appuntamento fisso dell’estate - dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn Massa da Vivere - abbiamo preparato una sorpresa in piazza Aranci, una luna luminosa e tante lune appese per la città". I commercianti con tante lune bianche decorareranno le tavole e i negozi per accogliere visitatori e turisti. Intanto stasera alle 21.30 in piazza Aranci nuovo grande evento gratuito, il Symphonic tribute to Michael Jackson dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Mentre domani a Marina di Massa alle 21.30 si accenderanno le statue luminose di Marco Lodola al pontile e prenderà il via il primo talk a Villa Cuturi sulla street art.