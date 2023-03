"Abbattiamo il tetto di cristallo" Le donne di Elly Schlein al lavoro su uguaglianza, diritti e sociale

di Cristina Lorenzi Pari opportunità, discriminazioni, diritti, ma anche temi locali come l’emergenza abitativa e l’occupazione. Sono al lavoro le donne del team di Elly Schlein in consiglio comunale. La presidente della Comissione cultura Maria Mattei, le consigliere Silvia Barghini e Letizia Carusi pronte per frantumare quel tetto di cristallo necessario per la svolta. Sulla parità di genere si concentra Maria Mattei che sottolinea la necessità di riformulare quella commissione che costituita 25 anni fa ha bisogno di rivolgersi a una nuova platea. "Un un progetto all’avanguardia – spiega Mattei – ,ma sono passati più di 25 anni e le cose cambiano. Il tema tutt’ora centrale, va visto all’interno di un contenitore più ampio con la consapevolezza che le discriminazioni hanno una dimensione multipla. La stessa persona può essere discriminata perché donna, disabile, anziana, per il colore della pelle o perché profuga, o per la classe sociale di appartenenza o perché appartenente alla comunità Lgbtq. Come consiglieri stiamo lavorando ad un nuovo regolamento che preveda un laboratorio che renda centrale il ruolo della città nella tutela dei diritti civili e sociali. Essa dovrà definire politiche trasversali che realizzino una cultura delle pari opportunità per tutte le persone. La parità di genere...