A15, lavori notturni in galleria. Tutte le limitazioni al traffico

Nuove limitazioni per il traffico per chi prende l’autostrada. Salt comunica che, per consentire la sostituzione dei ventilatori all’interno della galleria Cucchero sull’A15 si rendono necessarie temporanee chiusure notturne al traffico veicolare del tratto tra il casello di Pontremoli ed il casello di Berceto in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 22 di martedì 3 dicembre alle 6 di mercoledì 4 dicembre 2024 e dalle 22 di mercoledì 4 dicembre alle 6 di giovedì 5 dicembre. Gli itinerari alternativi previsti saranno i seguenti: i veicoli provenienti dalla Spezia e diretti verso Parma saranno obbligati ad uscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la SP 31 in direzione Parma, imboccare la SS 62 della Cisa in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Berceto.

Tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t sarà obbligatorio uscire al casello di Pontremoli, potranno percorrere la SP 31, imboccare la SS 62 della Cisa in direzione Parma e si consiglia di rientrare in autostrada alla stazione di Fornovo. I veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto e potranno percorrere la SP 114 in direzione Berceto, imboccare la SS 62 della Cisa in direzione La Spezia, imboccare la SP 31 per rientrare in autostrada alla vicina stazione di Pontremoli.

Tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t si consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorre la SS 62 della Cisa in direzione La Spezia, percorrere la Strada provinciale 31 e rientrare in autostrada alla vicina stazione di Pontremoli.