A Resceto va in scena ’Incontri con la Storia’

Domenica a Resceto si terrà la prima edizione di ’Incontri con la Storia’, un evento unico che unisce rievocazione storica e teatro in un suggestivo percorso lungo il primo tratto (1 km) della via Vandelli. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Resceto Vive e dal suo ideatore Germano Baldini, in collaborazione con Aics Musica e Spettacolo Massa Aps, offre ai partecipanti l’opportunità di vivere un pomeriggio all’insegna della cultura e della memoria.

La passeggiata teatralizzata avrà inizio alle ore 15 e si concluderà alle 18. I partecipanti, divisi in gruppi di circa 25 persone, partiranno ogni 10-15 minuti, guidati attraverso un itinerario di 10 postazioni, dove attori e figuranti daranno vita a scene del passato, ricordando momenti salienti della storia locale. La regia delle rappresentazioni è affidata a figure di spicco del teatro massese come Fabio Cristiani, che interpreterà Domenico Vandelli, e Alessandra Berti, che curerà la parte riguardante la Seconda guerra mondiale con un messaggio finale di pace. La rievocazione storica si avvale di una rete di collaborazioni umane ed artistiche che hanno con passione accolto la proposta dell’evento, consapevoli che i nostri luoghi, di una bellezza naturale indiscussa e di intrisa memoria storica, devono essere conosciuti e rivalutati.

Il potente mezzo del teatro in un contesto naturale grandioso è, ancora una volta, una scelta di comunicazione immediata, potente e trasversale che unisce e crea legami e porta messaggi importanti e spunti di riflessione, toccando i cuori. Un ringraziamento speciale va all’angolo artistico culturale ’Leonardo’ di Borgo del Ponte, all’sssociazione storico culturale ’Stella Tricolore’ e a tutti gli attori, figuranti, fotografi, allo storico Massimo Michelucci e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo evento, contribuendo con passione e dedizione a far rivivere la storia de nostro territorio e della via Vandelli. Un ringraziamento particolare per la collaborazione nell’organizzazione a Massimiliano Fagnini, staff Aics Musica e Spettacolo Massa Aps, a tutti gli attori e attrici del teatro civile TeatroLabOfficina23.

A seguire, dalle 19 alle 22, il paese di Resceto si animerà con uno street food dedicato ai piatti tipici apuani, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica autentica. Per garantire un’agevole partecipazione è previsto un servizio di bus navetta gratuito a 1 km dal paese di Resceto. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Per ulteriori informazioni e prenotazione sulla pagina Facebook dell’Associazione Resceto Vive o via whatsapp al 338 4716134. L’evento è patrocinato da Comune, Regione e Parco delle Apuane.