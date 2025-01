a luni mare

L’impatto è stato devastante e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La tragedia, sulle cui cause sono al lavoro gli inquirenti, è accaduta ieri intorno a mezzogiorno sui binari della stazione ferroviaria di Luni in direzione Castelnuovo Magra. Il treno, da Massa verso Spezia, stava transitando a forte velocità ha travolto un ragazzo di 26 anni originario della Costa d’Avorio e residente in via della Stazione a Luni insieme alla madre. Il treno si è fermato qualche centinaio di metri dopo l’impatto ed è così scattato l’allarme. Sul posto, insieme al personale delle Ferrovie dello Stato, sono arrivati i poliziotti della Polfer, della polizia scientifica e i Vigili del fuoco per effettuare i rilievi oltre ai militi della Pubblica Assistenza di Luni. Ancora tutte da verificare le cause dell’incidente sulle quali potrebbe essere di aiuto anche la testimonianza dalla mamma del giovane avvisata della tragedia dai poliziotti. La circolazione dei treni è stata sospesa per ore con conseguenti ritardi per treni a alta velocità, Intercity e Regionali fino al tardo pomeriggio. Ritardi e cancellazione di treni hanno causato forte disagio a tutta la rete.