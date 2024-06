A lezione di protezione civile. Laboratori con i volontari

Due giorni tra Protezione civile, api, natura ed ecologia. Gli studenti della scuola primaria del Baracchini di Villafranca hanno partecipato a una serie di laboratori organizzati e promossi dalla Vab, Vigilanza antincendi boschivi di Villafranca e dal gruppo Lions Pontremoli-Lunigiana, con la partecipazione di Lunigiana ambiente e del Comune. Come ormai succede da alcuni anni, i volontari della Vab hanno affrontato in classe il tema della Protezione civile, raccontando ai bimbi le buone pratiche da seguire in caso di alluvioni e terremoti. Senza dimenticare l’importanza della salvaguardia del bosco. E’ stato invitato anche Giuseppe Negrari, responsabile dell’ufficio ambiente di Villafranca, che li ha guidati e aiutati a sistemare alcune erbe aromatiche nel giardino della scuola e anche alcune piante di pesco.

Un laboratorio interessante è stato tenuto da Luciano Bertocchi del Lions, il maggior sostenitore della Dop del miele locale, apicoltore da 60 anni, che ha spiegato loro l’importanza delle api, mostrando tutti gli strumenti del mestiere. I bimbi hanno partecipato ponendo molte domande a tutti gli esperti che hanno incontrato. Senza dimenticare la pratica: i volontari hanno offerto una dimostrazione, spiegando l’utilizzo della radio e di strumenti come la roncola e la lancia, ma anche l’abbigliamento che serve per andare nei boschi a spegnere gli incendi. I ragazzi hanno seguito tutto con estrema attenzione e poi si sono cimentati con l’uso della lancia e dell’acqua. Hanno potuto vedere coi loro occhi, in un modellino, come si propagano le fiamme in un bosco pieno di sterpaglie e come lo fanno se il bosco è stato pulito. E hanno realizzato gli alberelli in carta colorata. I bimbi più grandi invece hanno preso parte a una giornata ecologica, grazie al contributo di Lunigiana ambiente.

La prima parte teorica in classe, con la presenza dell’amministratore unico e del direttore di Lunigiana Ambiente Srl, Mauro Zavani e Walter Bresciani Gatti. Alla giornata ha partecipato anche l’assessore Veronica Galeotti, portando i saluti dell’amministrazione. Dopo la teoria, tutti nella Selva di Filetto: i bimbi, armati di guanti e sacchetti forniti da Lunigiana Ambiente, si sono dati da fare per raccogliere cartacce, bottiglie di plastica e di vetro, assieme ai volontari e alle maestre. Obiettivo insegnare metodi di prevenzione, ma anche avvicinare i più giovani al mondo del volontariato. Monica Leoncini