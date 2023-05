A lezione di emergenze con il medico del 118

Ultimo appuntamento domani del ciclo di dieci conferenze sul tema della salute ideate e sostenute dall’associazione padre Damiano da Bozzano al Convento dei Cappuccini a Massa.La dottoressa Valcelli, medico del 118, parlerà delle urgenze in medicina, come prevenirle e come trattarle, darà consigli pratici di comportamento da adottare da parte anche dei non sanitari. In caso di urgenza sanitaria è bene sapere quali sono le cose da fare e quelle da evitare nel modo più assoluto per la salvaguardia della vita della persona soccorsa. Seguirà un’esercitazione pratica, condotta dai volontari dell’Arciconfraternita della Misericordia di Pontremoli, sulle tecniche di soccorso soprattutto in caso di arresto cardio-respiratorio con utilizzo anche del defibrillatore. Verrà insegnata anche la manovra di Heimlich da praticare in caso di soffocamento causato da corpi estranei nelle vie aeree.

Le conferenze di educazione sanitaria al convento hanno riscosso notevole interesse grazie ai temi affrontati e alla competenza dei relatori. Il pubblico ha manifestato l’auspicio che l’esperienza venga riproposta e ampliata in autunno. Scopo principale degli incontri è stato far comprendere che per migliorare salute e benessere fisico e rendere meno ostile l’ambiente, partendo dalla conoscenza dei problemi. Sono stati affrontati vari argomenti legati all’ambiente e agli stili di vita, ma anche alcune delle malattie più frequenti come quelle della prostata, della tiroide e quelle neurologiche. E’ stato un servizio che l’Associazione Padre Damiano ha messo a disposizione della cittadinanza.