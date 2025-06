A fuoco trappola per i cinghiali in un’azienda

Hanno dato alle fiamme la struttura per la cattura dei cinghiali installata nel terreno di un’azienda agricola di Mulazzo. Un’opera realizzata di recente fornita e finanziata con risorse messe a disposizione dal commissario del Ministero della Sanità Giovanni Filippini del Governo Meloni. Un atto vandalico "inammissibile contro la salute pubblica e la sicurezza" denunciano il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Marco Guidi e il consigliere provinciale di FdI Bruno Tenerani, che ricopre anche il ruolo di segretario dell’Atc13. Una struttura di cattura per i cinghiali con lo scopo di contribuire al de-popolamento e al contenimento della peste suina nel Comune di Mulazzo.

Un vandalismo che "non solo ha distrutto la struttura– sottolineano Guidi e Tenerani –, ma compromette anche gli sforzi compiuti per debellare la malattia e proteggere la salute pubblica e la sicurezza degli allevamenti limitrofi". E invitano le autorità competenti a indagare e identificare i responsabili dell’atto, riaffermando "l’importanza del de-popolamento per debellare la peste suina su tutto il territorio provinciale". Guidi e Tenerani ringraziano poi l’ambito territoriale di caccia, in particolare il presidente Emiliano Centofanti, le squadre di caccia e le associazioni venatorie, "che con grande senso civico ed impegno (anche economico) stanno mettendo in pratica le direttive dell’ordinanza commissariale n° 5 “misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” e collaborando con tutti gli enti coinvolti". Dai rappresentanti di Fratelli d’Italia quindi l’invito a "proseguire senza scoraggiarsi da questo atto vile per debellare la malattia della peste suina".