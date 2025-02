A Carrarafiere il salone nautico. Al via Seatec e Compotec

Al via la terza edizione di ‘Tuscany yachting week’ in programma dal 12 al 14 marzo. La manifestazione riunisce Seatec, l’unico salone italiano alla cantieristica navale e da diporto, Compotec Marine dedicata ai materiali compositi e alle tecnologie della nautica con Yare, l’appuntamento yachting internazionale dedicato al refit e all’aftersales del comparto superyacht, organizzato da Navigo, il centro servizi di Viareggio per l’innovazione della nautica.

L’accordo tra le manifestazioni mantiene le caratteristiche distintive dei singoli eventi valorizzando l’identità di Seatec-Compotec Marine di Carrarafiere come evento B2B con format espositivo rivolto alla filiera della subfornitura nautica, ai materiali costruttivi e alle tecnologie relative nel cuore di una delle principali aree italiane della tradizione ingegneristica, artigianale e industriale per la produzione nautica.

Attraverso un percorso fra accessori e materiali, sarà possibile conoscere nuovi prodotti e tecnologie e discuterne con produttori, tecnici e progettisti. Seatec e Compotec offriranno un ricco programma di incontri con dibattiti, workshop e talk su argomenti specifici, in grado di offrire competenze pratiche e spunti di riflessione. Il focus della nuova edizione sarà incentrato sul tema dell’innovazione.

Durante l’evento a Marina di Carrara si svolgerà il concorso Myda, il premio rivolto a progettisti esordienti e professionisti che si confronteranno sul tema del design come contributo sostanziale allo sviluppo e all’innovazione di un’imbarcazione da diporto. I vincitori vedranno esposti i propri progetti nella mostra appositamente allestita. Il premio consente a giovani progettisti, sia esordienti che già operativi nel settore, di mettersi in luce con le loro idee dedicate alle nuove idee nel design, ma in particolare ai giovani progettisti alle prime espressioni.

Contestualmente si svolgerà il convegno ‘Marketing o mercato? Le nuove barche e il ruolo sopravvalutato del marketing’ con Massimo Franchini (cantiere Franchini e Italia Yachts), Massimo Giulietti (giornalista, agenzia Lliquida), Roberto Franzoni, decano giornalisti nautici, modera Fabio Petrone (Pressmare).