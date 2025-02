A bordo della nave. I tecnici di ’Neri’ sulla Guang Rong. Primo sopralluogo

Si terrà stamani il sopralluogo dei tecnici della ditta Neri per visionare le casse dei serbatoi della Guang Rong. Si tratta del primo sopralluogo a bordo del mercantile finito contro il pontile di Marina di Massa. Dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara confermano che stamani si salirà a bordo del cargo per capire la procedura di rimozione delle oltre cento tonnellate di gasolio presenti nei serbatoi che costituiscono una bomba a orologeria sul profilo ambientale. Questa la priorità degli addetti ai lavori che al momento stanno valutando come si potrà rimuovere il carburante, operazione che certo non si presenta come semplice.

Nelle ultime ore, secondo quanto emerso, sono state inoltre effettuate ulteriori immersioni dei sommozzatori per verificare lo stato della nave: in particolare le ottime condizioni meteo e del mare, con un netto miglioramento della visibilità, hanno permesso ieri mattina un’ispezione approfondita, soprattutto al lato sinistro esterno della nave. Dalla visita non risultano particolari criticità così come non risultano grossi problemi per la qualità dell’acqua, con le panne assorbenti che mantengono un certo livello di pulizia e stannio svolgendo, così è stato assicurato, il loro compito.

La ditta Neri, incaricata nei giorni scorsi per l’installazione delle panne assorbenti, sta proseguendo con le attività propedeutiche allo svuotamento dei serbatoi della nave. Il sopralluogo di stamani, da quanto appreso, servirà per verificare la situazione delle casse dei serbatoi e pianificare così come intervenire per effettuare lo svuotamento.

Intanto il sindaco Francesco Persiani ha assicurato che la prima fase, quella di tenere sotto controllo il carburante sembrerebbe finire. Il pericolo di contaminazioni per ora è scongiurato, ma fino alla rimozione definitiva non è bene abbassare la guardia. la sedonda fase sarà quella – ha spiegato Persiani – di mettere in sicurezza il carico di marmo. Seppure destinato a opere marine, quindi di nessuna pericolosità per l’ambiente. I detriti vanno rimossi dalla nave con una seria progettazione di smaltimento e messa in sicurezza.

Ieri in serata il tavolo dal prefetto: una cabina di regia con tutte i soggetti interessati che dovranno presentare e definire una procedura per la rimozione del gasolio. I metodi di prelievo possono essere due: uno via mare con una chiatta e l’altro, preferibile perché più agevole, attraverso un sistema di tubazioni da terra. Tuttavia lo stato di solidità del pontile dovrà essere attentamente valutata e si procederà in tal senso soltanto una volta accertata la stabilità di quanto resta del manufatto. La decisione sarà rinviata alla prossima cabina di regia che si terrà nei prossimi giorni.